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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Политолог Сухарь рассказал, где и как Украина вербует ростовских подростков

Политолог: Украина вербует ростовских подростков в онлайн-играх и месседжерах

21 июня 2024, 14:15
Фото: akitzmil/cc by 2.0/flickr.com
Политолог Сухарь рассказал, где и как Украина вербует ростовских подростков

Политолог Сухарь рассказал, где и как Украина вербует ростовских подростков

Присутствие ростовских школьников в Сети в основном ни школой, ни семьей особо не контролируется. Этими каналами коммуникации пользуется Украина, делая ставку на неокрепшее сознание подрастающего поколения, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что на железнодорожной станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области предотвращена попытка поджога. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело. Уточняется, что двое из них — несовершеннолетние.

Политолог объясняет, что методы для вербовки ростовских подростков используются одинаковые. Упор идет на те каналы коммуникации, зависимость от которых у молодых людей наиболее высока — социальные сети, мессенджеры и онлайн-игры в смартфоне.

«Удивительно, что в качестве вербовки, деструктивные силы используют уже не только социальные сети и мессенджеры, но и игры. Игры идут в онлайн-пространстве, где пользователи анонимные. А поскольку в большинстве случаев игры устроены как квесты, то вербовка, на которую и попадаются подростки, происходит ненавязчиво, в достаточно игровой манере. И такие случаи уже были», — отмечает Александр Сухарь.
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Игры идут в онлайн пространстве, где пользователи анонимные.Игры идут в онлайн пространстве, где пользователи анонимные.
Игры идут в онлайн пространстве, где пользователи анонимные.
Фото: Pxhere

Эксперт полагает, что наши враги целенаправленно делают ставку на подрастающее поколение. Ведь среди правонарушителей экстремистского характера все больше появляется совсем молодых людей возраста 13-14 лет.

«И это объяснимо. Аргументом наших врагов в пользу вербовки выступает неокрепшая психика подрастающего поколения. А с точки зрения закона их не могут полноценно привлечь к уголовной ответственности», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что подростка, который намеревался устроить теракт в школе, отправили в психбольницу.

В Ростове готовившего теракт в школе подростка отправили в психбольницу
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