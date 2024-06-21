Политолог: Украина вербует ростовских подростков в онлайн-играх и месседжерах

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Напомним, что на железнодорожной станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области предотвращена попытка поджога. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело. Уточняется, что двое из них — несовершеннолетние.
Политолог объясняет, что методы для вербовки ростовских подростков используются одинаковые. Упор идет на те каналы коммуникации, зависимость от которых у молодых людей наиболее высока — социальные сети, мессенджеры и онлайн-игры в смартфоне.
«Удивительно, что в качестве вербовки, деструктивные силы используют уже не только социальные сети и мессенджеры, но и игры. Игры идут в онлайн-пространстве, где пользователи анонимные. А поскольку в большинстве случаев игры устроены как квесты, то вербовка, на которую и попадаются подростки, происходит ненавязчиво, в достаточно игровой манере. И такие случаи уже были», — отмечает Александр Сухарь.
Эксперт полагает, что наши враги целенаправленно делают ставку на подрастающее поколение. Ведь среди правонарушителей экстремистского характера все больше появляется совсем молодых людей возраста 13-14 лет.
«И это объяснимо. Аргументом наших врагов в пользу вербовки выступает неокрепшая психика подрастающего поколения. А с точки зрения закона их не могут полноценно привлечь к уголовной ответственности», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что подростка, который намеревался устроить теракт в школе, отправили в психбольницу.