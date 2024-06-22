Экономист Туманян рассказал, как в Ростове будут обменивать доллары и евро

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Мосбиржа не торгует долларом и евро уже 8 день с 13 июня. Профессор Туманян сообщил, что, вероятно, будет несколько курсов.
«Курс „черного рынка“, курс межбанка, курс ЦБ и так далее», — поясняет сложившуюся ситуацию эксперт.
При этом курс доллара и евро, по словам доктора экономических наук, теперь будет рассчитываться через курс юаня к рублю.
Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит валюта в Ростове-на-Дону после введенных США санкций.