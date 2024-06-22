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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Экономист пояснил как дончанам обменивать валюту из-за закрытия торгов на Мосбирже

Экономист Туманян рассказал, как в Ростове будут обменивать доллары и евро

22 июня 2024, 09:46
Фото: Unsplash
Экономист пояснил как дончанам обменивать валюту из-за закрытия торгов на Мосбирже
Как объяснил корреспонденту RostovGazeta профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян, россияне теперь будут обменивать валюту за пределами биржи.

Мосбиржа не торгует долларом и евро уже 8 день с 13 июня. Профессор Туманян сообщил, что, вероятно, будет несколько курсов.

«Курс „черного рынка“, курс межбанка, курс ЦБ и так далее», — поясняет сложившуюся ситуацию эксперт.

При этом курс доллара и евро, по словам доктора экономических наук, теперь будет рассчитываться через курс юаня к рублю.

Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит валюта в Ростове-на-Дону после введенных США санкций.

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