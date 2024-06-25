Полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
По словам Кухтинова, несмотря на активную пропаганду, граждане продолжают попадаться на уловки кибермошенников. Их жертвами становятся люди разных возрастов и социального статуса. За первые пять месяцев 2024 года ущерб от действий телефонных и сетевых мошенников составил 650 миллионов рублей. Это на 128 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.
Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий продолжают проводить профилактические мероприятия и рассказывать гражданам, как не стать жертвой обмана. По словам Кухтинова, сами пострадавшие зачастую не могут четко ответить на вопрос, зачем перевели деньги мошенникам.
«Мы силами главного управления МВД по Ростовской области уже к этой проблеме привлекаем Академию психологии ЮФУ. Мы сотрудничаем со службами крупных банков, находящихся в Ростове. Все вместе мы пытаемся разработать целые схемы для борьбы с мошенниками», — говорит Кухтинов.
Также на пресс-конференции Кухтинов рассказал, как ФСИН подключили к борьбе с тюремными мошенниками в Ростовской области.