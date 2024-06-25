Полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области

По словам Кухтинова, несмотря на активную пропаганду, граждане продолжают попадаться на уловки кибермошенников. Их жертвами становятся люди разных возрастов и социального статуса. За первые пять месяцев 2024 года ущерб от действий телефонных и сетевых мошенников составил 650 миллионов рублей. Это на 128 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.