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Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области

Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области

25 июня 2024, 11:09
Фото: rostovgazeta.ru
Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области
От кибермошенников страдают граждане всех возрастов, рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Кухтинов.

В МВД отметили, что существует глобальная проблема IT-преступности. Граждане терпят большие убытки от телефонных и интернет-мошенников. Так, за первые пять месяцев 2024 года ущерб, нанесенный киберпреступниками, вырос на 128 миллионов рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Только за пять месяцев мошенники украли у граждан в Ростовской области 650 миллионов рублей.

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Ростовской области Андрей Кухтинов и управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева отметили, что, вопреки стереотипам, от IT-преступности страдают граждане всех возрастов.

«В последнее время отмечаем, что на удочку мошенников попадаются и молодые люди, студенты. Особенно те, кто проживает вдали от родительского дома, те, кто приезжает в Ростов на учебу из других городов», — заявил Кухтинов.

Речь идет в том числе и об обмане абитуриентов, которым мошенники предлагают «купить» бюджетное место в вузе.

Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах
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«Появляются новые виды мошенничества. Люди наши очень хорошие, они доверчивые порой», — говорит Кухтинов.

По его словам, отмечена и положительная динамика раскрытия киберпреступлений. За первые пять месяцев 2024 года раскрыто 376 преступлений. Остаток нераскрытых снижен на 16,4%.

Ранее сообщалось, что мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке.

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