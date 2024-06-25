Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В МВД отметили, что существует глобальная проблема IT-преступности. Граждане терпят большие убытки от телефонных и интернет-мошенников. Так, за первые пять месяцев 2024 года ущерб, нанесенный киберпреступниками, вырос на 128 миллионов рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Только за пять месяцев мошенники украли у граждан в Ростовской области 650 миллионов рублей.
Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Ростовской области Андрей Кухтинов и управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева отметили, что, вопреки стереотипам, от IT-преступности страдают граждане всех возрастов.
«В последнее время отмечаем, что на удочку мошенников попадаются и молодые люди, студенты. Особенно те, кто проживает вдали от родительского дома, те, кто приезжает в Ростов на учебу из других городов», — заявил Кухтинов.
Речь идет в том числе и об обмане абитуриентов, которым мошенники предлагают «купить» бюджетное место в вузе.
«Появляются новые виды мошенничества. Люди наши очень хорошие, они доверчивые порой», — говорит Кухтинов.
По его словам, отмечена и положительная динамика раскрытия киберпреступлений. За первые пять месяцев 2024 года раскрыто 376 преступлений. Остаток нераскрытых снижен на 16,4%.
Ранее сообщалось, что мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке.