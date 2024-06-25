Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области

В МВД отметили, что существует глобальная проблема IT-преступности. Граждане терпят большие убытки от телефонных и интернет-мошенников. Так, за первые пять месяцев 2024 года ущерб, нанесенный киберпреступниками, вырос на 128 миллионов рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Только за пять месяцев мошенники украли у граждан в Ростовской области 650 миллионов рублей.