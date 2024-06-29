Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 8 июля

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В понедельник, 1 июля, света не будет на улицах Ленина, Белореченская, Лесопарковая, Родниковая, в переулках Ботанический Спуск, Вагайский, Гродненский.
Во вторник ограничения введут в переулках Уральский, Ухтомский, на улицах Украинская, Акмолинская, Лесопарковая, Мечетинская, Петрозаводская.
В среду это коснется улиц Белая, Каратаева, Просторная, переулков 1-й Колхозный, 2-й Колхозный, 3-й Колхозный, 4-й Колхозный.
В четверг свет выключат на улицах Токарная, Красносельская, Лесопарковая, Мадояна, Макарова, Мичуринская.
В пятницу электричества не будет на улицах 1-я Баррикадная, Ленинградская, Круглая, Токарная.
Кроме того, 8 июля обесточат проспекты Коммунистический и Стачки.
Ранее часть Морозовского района оставалась без электричества после атаки дронов.