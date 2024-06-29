Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 8 июля

В среду это коснется улиц Белая, Каратаева, Просторная, переулков 1-й Колхозный, 2-й Колхозный, 3-й Колхозный, 4-й Колхозный.

Во вторник ограничения введут в переулках Уральский, Ухтомский, на улицах Украинская, Акмолинская, Лесопарковая, Мечетинская, Петрозаводская.

В понедельник, 1 июля, света не будет на улицах Ленина, Белореченская, Лесопарковая, Родниковая, в переулках Ботанический Спуск, Вагайский, Гродненский.

Часть Морозовского района на Дону остается без электричества после атаки дронов

Ранее часть Морозовского района оставалась без электричества после атаки дронов.

Кроме того, 8 июля обесточат проспекты Коммунистический и Стачки.

В пятницу электричества не будет на улицах 1-я Баррикадная, Ленинградская, Круглая, Токарная.

В четверг свет выключат на улицах Токарная, Красносельская, Лесопарковая, Мадояна, Макарова, Мичуринская.

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