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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 8 июля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 8 июля

29 июня 2024, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале июля ожидаются отключения электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 1 июля, света не будет на улицах Ленина, Белореченская, Лесопарковая, Родниковая, в переулках Ботанический Спуск, Вагайский, Гродненский.

Во вторник ограничения введут в переулках Уральский, Ухтомский, на улицах Украинская, Акмолинская, Лесопарковая, Мечетинская, Петрозаводская.

В среду это коснется улиц Белая, Каратаева, Просторная, переулков 1-й Колхозный, 2-й Колхозный, 3-й Колхозный, 4-й Колхозный.

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В четверг свет выключат на улицах Токарная, Красносельская, Лесопарковая, Мадояна, Макарова, Мичуринская.

В пятницу электричества не будет на улицах 1-я Баррикадная, Ленинградская, Круглая, Токарная.

Кроме того, 8 июля обесточат проспекты Коммунистический и Стачки.

Ранее часть Морозовского района оставалась без электричества после атаки дронов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Отключения света
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