В донской епархии объяснили предложение помыть полы в храме прихожанам без денег

Речь идет о циркуляре, в котором говорится, что на канонической территории епархии с 01.07.2024 года вводятся единые пожертвования за совершение треб и свечи для всех приходов. «Если у людей нет возможности внести финансовое пожертвование, священник вправе благословить их внести свой жертвенный вклад в жизнь приходской общины через участие в уборке храма, ухода за больными, ранеными, пенсионерами или участием в иных социально-благотворительных проектах прихода», — гласит циркуляр.