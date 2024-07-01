В донской епархии объяснили предложение помыть полы в храме прихожанам без денег

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Речь идет о выражении «митрополит разрешил брать оплату натурой», которое начали транслировать в Интернете. Оно появилось после подписанного митрополитом документа, что верующие могут помогать физическим трудом.
Речь идет о циркуляре, в котором говорится, что на канонической территории епархии с 01.07.2024 года вводятся единые пожертвования за совершение треб и свечи для всех приходов. «Если у людей нет возможности внести финансовое пожертвование, священник вправе благословить их внести свой жертвенный вклад в жизнь приходской общины через участие в уборке храма, ухода за больными, ранеными, пенсионерами или участием в иных социально-благотворительных проектах прихода», — гласит циркуляр.
«Выражение же „митрополит разрешил брать оплату натурой“ в отношении предложения, озвученного в епархиальном циркуляре — является типичным примером скандализирования российской религиозной тематики со стороны ряда наших бывших граждан, сбежавших за пределы России», — объяснил Петровский.
Он добавил, что на самом деле верующим поступило предложение быть более активными, проявляя свою гражданскую и социальную позицию. По его словам, никто не должен быть безучастным к общим задачам.
«Не имеешь возможности пожертвовать рублем на социально значимые проекты и приходские инициативы — помоги руками, не будь безучастен», — уточнил Петровский.
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