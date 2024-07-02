Полицейский автозак сгорел на трассе в Ростовской области

Posted 2 июля, 07:40
Published 2 июля, 07:40
Modified 2 июля, 08:09
Updated 2 июля, 08:09
Они рассказали, что возле пункта пропуска на платный участок трассы начался пожар. Загорелся грузовой автомобиль, от которого шел черный дым.
«Очевидцы пытались применить огнетушитель, но тщетно», — написал автор.
Пользователи в комментариях начали интересоваться, все ли остались живы.
В региональном УМЧС прокомментировали, что на М-4 «Дон» загорелся автомобиль во время движения. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.
Ранее крупный пожар полыхал у железной дороги в Ростовской области.