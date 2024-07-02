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Posted 2 июля, 07:40

Published 2 июля, 07:40

Modified 2 июля, 08:09

Updated 2 июля, 08:09

Полицейский автозак сгорел на трассе в Ростовской области

Полицейский автозак сгорел на трассе в Ростовской области

2 июля 2024, 07:40
Фото: 1MI
Полицейский автозак сгорел на трассе в Ростовской области
Недалеко от Ростова-на-Дону во вторник, 2 июля, загорелся полицейский автозак, сообщили водители в соцсетях.

Они рассказали, что возле пункта пропуска на платный участок трассы начался пожар. Загорелся грузовой автомобиль, от которого шел черный дым.

«Очевидцы пытались применить огнетушитель, но тщетно», — написал автор.

Пользователи в комментариях начали интересоваться, все ли остались живы.

Крупный пожар полыхает у железной дороги в Ростовской области
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В региональном УМЧС прокомментировали, что на М-4 «Дон» загорелся автомобиль во время движения. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Фото: Это Ростов — ТГ

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.

Ранее крупный пожар полыхал у железной дороги в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Полиция#Автозак
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