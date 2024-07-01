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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Крупный пожар начался рядом с железной дорогой в Ростовской области

Крупный пожар полыхает у железной дороги в Ростовской области

1 июля 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Крупный пожар начался рядом с железной дорогой в Ростовской области
В Ростовской области в районе железной дороги в понедельник, 1 июля, начался серьезный пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.

Местные жители увидели черные клубы дыма рядом с Батайском. А само возгорание началось в районе железнодорожных путей.

В региональном УМЧС рассказали, что начался пожар на улице Седова. Здесь горит трава, которую пытаются потушить 15 человек. В данный момент уточняется площадь возгорания.

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«Жара такая стоит, не удивительно», — написали пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов — ТГ

«А еще находятся люди, которые бросают везде бутылки. А потом удивляются, откуда пожар», — сообщили ростовчане.

Добавим, что о пострадавших информации не поступало.

Ранее ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Новочеркасск#Железная дорога#Происшествия
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