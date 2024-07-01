Крупный пожар полыхает у железной дороги в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Местные жители увидели черные клубы дыма рядом с Батайском. А само возгорание началось в районе железнодорожных путей.
В региональном УМЧС рассказали, что начался пожар на улице Седова. Здесь горит трава, которую пытаются потушить 15 человек. В данный момент уточняется площадь возгорания.
«Жара такая стоит, не удивительно», — написали пользователи в комментариях.
«А еще находятся люди, которые бросают везде бутылки. А потом удивляются, откуда пожар», — сообщили ростовчане.
Добавим, что о пострадавших информации не поступало.
Ранее ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области.