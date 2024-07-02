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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Появилось видео полыхающего полицейского автозака под Ростовом

Появилось видео полыхающего полицейского автозака под Ростовом

2 июля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Появилось видео полыхающего полицейского автозака под Ростовом
В Сети опубликовали видео, на котором полыхает полицейский автозак на пункте пропуска на платный участок недалеко от Ростова-на-Дону.

О пожаре изначально рассказали очевидцы, которые заметили дымящийся грузовик возле пункта пропуска на платный участок трассы. По их словам, водители пытались сбить пламя огнетушителями, но ничего из этого не вышло.

В УМЧС сообщили, что пожар начался рано утром во вторник, 2 июля. На трассе М-4 «Дон» загорелся автомобиль во время движения.

Видео: Don_Mash — ТГ

Известно, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Теперь Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео, на котором показан полыхающий автомобиль.

Ранее крупный пожар полыхал у железной дороги в Ростовской области.

#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Очевидцы#Происшествия
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