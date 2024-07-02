Появилось видео полыхающего полицейского автозака под Ростовом

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
О пожаре изначально рассказали очевидцы, которые заметили дымящийся грузовик возле пункта пропуска на платный участок трассы. По их словам, водители пытались сбить пламя огнетушителями, но ничего из этого не вышло.
В УМЧС сообщили, что пожар начался рано утром во вторник, 2 июля. На трассе М-4 «Дон» загорелся автомобиль во время движения.
Известно, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Теперь Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео, на котором показан полыхающий автомобиль.
Ранее крупный пожар полыхал у железной дороги в Ростовской области.