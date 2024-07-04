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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Ростовская область оказалась в топе регионов по смертности из-за питьевой воды

Ростовская область оказалась в топе регионов по смертности из-за питьевой воды

4 июля 2024, 05:18
Фото: 1MI
В Ростовской области уровень смертности, который может быть связан с качеством питьевой воды, превысил среднероссийский показатель, говорится в отчете Роспотребнадзора.

Статистику собрали за 2023 год. В этот список попали Курганская, Костромская, Ростовская, Архангельская области, Мордовия.

Уровень смертности находится в диапазоне от 6 до 24 случаев на 100 тысяч населения.

Чаще всего люди умирали от болезней пищеварения, которые могли быть связаны с качеством питьевой воды.

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Кроме того, в донском регионе показатель смертности из-за злокачественных новообразований, связанных с водой, оказался выше среднего по России.

Ранее более 80 тысяч жителей Ростовской области оставались без воды из-за аварии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Роспотребнадзор#Качество воды
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