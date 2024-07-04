Ростовская область оказалась в топе регионов по смертности из-за питьевой воды

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Статистику собрали за 2023 год. В этот список попали Курганская, Костромская, Ростовская, Архангельская области, Мордовия.
Уровень смертности находится в диапазоне от 6 до 24 случаев на 100 тысяч населения.
Чаще всего люди умирали от болезней пищеварения, которые могли быть связаны с качеством питьевой воды.
Кроме того, в донском регионе показатель смертности из-за злокачественных новообразований, связанных с водой, оказался выше среднего по России.
Ранее более 80 тысяч жителей Ростовской области оставались без воды из-за аварии.