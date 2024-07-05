rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим

5 июля 2024, 13:50
Фото: 1MI
Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим
Для того, чтобы хлеб дольше оставался свежим, не стоит хранить его в холодильнике, сообщает newia.ru.

При низкой температуре крахмал в тесте изменяется из аморфного состояния в кристаллическое, что делает изделие твердым и черствым.

Используйте контейнеры, которые не допускают проникновение воздуха, чтобы замедлить процесс окисления и предотвратить утрату влаги с поверхности хлеба. Хлебницы идеально подходят для этой цели. Кроме того, можно воспользоваться вощеной бумагой, мешочками из льна или хлопчатобумажной ткани. Наиболее оптимальным выбором является кухонное полотенце.

Кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебе
Узнать подробнее

Если хлеб нужно сохранить на длительное время, лучше всего заморозить его. По мнению экспертов по кулинарии, в таких условиях хлеб можно сохранить до трех месяцев. Рекомендуется нарезать его на порционные куски перед замораживанием, завернуть их в вощеную бумагу и поместить в герметичный контейнер.

Ранее кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебе.

Читайте также:
Кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебеВ Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлебВ Ростовской области взлетели цены на хлеб
#Илья Протвинов#Общество#Хлеб#Температура#Хранение#Свежесть
Подпишитесь
«Остался только корпус»: автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:38
Более 100 человек пропали в Ростовской области в июне
Сегодня, 12:17
«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дронов
Сегодня, 11:37
Вертолет спровоцировал крупный пожар в Ростовской области
Сегодня, 10:55
ТЦ «Парк» в Ростове экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что происходит
Сегодня, 10:41
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11