Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим

Если хлеб нужно сохранить на длительное время, лучше всего заморозить его. По мнению экспертов по кулинарии, в таких условиях хлеб можно сохранить до трех месяцев. Рекомендуется нарезать его на порционные куски перед замораживанием, завернуть их в вощеную бумагу и поместить в герметичный контейнер.