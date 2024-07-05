Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
При низкой температуре крахмал в тесте изменяется из аморфного состояния в кристаллическое, что делает изделие твердым и черствым.
Используйте контейнеры, которые не допускают проникновение воздуха, чтобы замедлить процесс окисления и предотвратить утрату влаги с поверхности хлеба. Хлебницы идеально подходят для этой цели. Кроме того, можно воспользоваться вощеной бумагой, мешочками из льна или хлопчатобумажной ткани. Наиболее оптимальным выбором является кухонное полотенце.
Если хлеб нужно сохранить на длительное время, лучше всего заморозить его. По мнению экспертов по кулинарии, в таких условиях хлеб можно сохранить до трех месяцев. Рекомендуется нарезать его на порционные куски перед замораживанием, завернуть их в вощеную бумагу и поместить в герметичный контейнер.
Ранее кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебе.