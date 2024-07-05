Вертолет нашли в поле в Ростовской области

Очевидцы сообщили изданию, что вертолет совершил жесткую посадку якобы после того, как началась атака беспилотников на Ростов и его окрестности. В результате чего у вертолета, дескать, была повреждена хвостовая часть. Судя по состоянию, пилотам удалось посадить аппарат в чистом поле.