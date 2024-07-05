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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Вертолет нашли в поле в Ростовской области

Вертолет нашли в поле в Ростовской области

5 июля 2024, 09:08
Фото: 1MI
Вертолет нашли в поле в Ростовской области
В Ростовской области фермеры в поле обнаружили вертолет, сообщает Donday.

Фермеры нашли вертолет утром 5 июля. Он стоял в поле в Азовском районе без членов экипажа.

Очевидцы сообщили изданию, что вертолет совершил жесткую посадку якобы после того, как началась атака беспилотников на Ростов и его окрестности. В результате чего у вертолета, дескать, была повреждена хвостовая часть. Судя по состоянию, пилотам удалось посадить аппарат в чистом поле.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

По информации Telegram-канала Baza, пилот вертолета совершил вынужденную посадку на поле, чтобы не попасть под удар дронов. Однако из-за высокой температуры двигателя под вертолетом загорелась трава.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вертолет#Поле#Фермеры
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