Вертолет нашли в поле в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Фермеры нашли вертолет утром 5 июля. Он стоял в поле в Азовском районе без членов экипажа.
Очевидцы сообщили изданию, что вертолет совершил жесткую посадку якобы после того, как началась атака беспилотников на Ростов и его окрестности. В результате чего у вертолета, дескать, была повреждена хвостовая часть. Судя по состоянию, пилотам удалось посадить аппарат в чистом поле.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
По информации Telegram-канала Baza, пилот вертолета совершил вынужденную посадку на поле, чтобы не попасть под удар дронов. Однако из-за высокой температуры двигателя под вертолетом загорелась трава.
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