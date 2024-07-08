Еще один ветропарк появится в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:30
Он должен появиться в Морозовском районе, а его мощность составит 100 мегаватт. Говорится, что этот объект включили в схему территориального планирования и программу развития региона.
Первый ветропарк появился в области в 2021 году, в его состав входят 48 ветроэлектроустановок. Их высота достигает 150 метров, а вес — 320 тонн.
Всего же на территории региона есть шесть ветропарков общей мощностью 610 мегаватт.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта построят филармонию и театр.
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