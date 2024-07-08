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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Еще один ветропарк появится в Ростовской области

Еще один ветропарк появится в Ростовской области

8 июля 2024, 08:28
Фото: 1MI
Еще один ветропарк появится в Ростовской области
В Ростовской области планируется реализовать проект по созданию ветропарка, сообщили в правительстве региона.

Он должен появиться в Морозовском районе, а его мощность составит 100 мегаватт. Говорится, что этот объект включили в схему территориального планирования и программу развития региона.

Первый ветропарк появился в области в 2021 году, в его состав входят 48 ветроэлектроустановок. Их высота достигает 150 метров, а вес — 320 тонн.

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Всего же на территории региона есть шесть ветропарков общей мощностью 610 мегаватт.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта построят филармонию и театр.

Читайте также о том, как построившая донские ветропарки иностранная организация подала в суд на Россию.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Морозовский район#Ветропарк
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