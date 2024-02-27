Построившая донские ветропарки финская компания подала в суд на Россию

Компания планирует компенсировать инвестиции и стоимость своей доли акций в ПАО «Форвард энерго». Однако точная сумма исковых требований пока неизвестно, по данным издания, сумма может составить несколько миллиардов евро. Напомним, недавно сумму активов Fortum оценили в 9,8 миллиарда евро.