Построившая донские ветропарки финская компания подала в суд на Россию

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Портал Interfax со ссылкой на пресс-службу компании Fortum объявил, что финский энергоконцерн направил иск в отношении Российской Федерации.
Компания планирует компенсировать инвестиции и стоимость своей доли акций в ПАО «Форвард энерго». Однако точная сумма исковых требований пока неизвестно, по данным издания, сумма может составить несколько миллиардов евро. Напомним, недавно сумму активов Fortum оценили в 9,8 миллиарда евро.
По словам представителей компании, эти действия необходимы для защиты инвестиций и прав Fortum. Это стало необходимо после того, Росимущество назначили временным управляющим акций компании.
Напомним, до введения санкций из-за начала спецоперации компания Fortum была одним из крупнейших инвесторов в электроэнергетику и ветроэнергетику России.