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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Построившая донские ветропарки финская компания подала в суд на Россию

Построившая донские ветропарки финская компания подала в суд на Россию

27 февраля 2024, 16:40
Фото: rostovgazeta.ru
Построившая донские ветропарки финская компания подала в суд на Россию

Построившая донские ветропарки компания Fortum требует компенсацию от России

Финская компания Fortum, построившая ветропарки в Ростовской области, собирается судиться с Россией из-за своих активов, об этом сообщили СМИ.
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Санкции

Портал Interfax со ссылкой на пресс-службу компании Fortum объявил, что финский энергоконцерн направил иск в отношении Российской Федерации.

Компания планирует компенсировать инвестиции и стоимость своей доли акций в ПАО «Форвард энерго». Однако точная сумма исковых требований пока неизвестно, по данным издания, сумма может составить несколько миллиардов евро. Напомним, недавно сумму активов Fortum оценили в 9,8 миллиарда евро.

Ветропарки перестали работать в Ростовской области
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По словам представителей компании, эти действия необходимы для защиты инвестиций и прав Fortum. Это стало необходимо после того, Росимущество назначили временным управляющим акций компании.

Напомним, до введения санкций из-за начала спецоперации компания Fortum была одним из крупнейших инвесторов в электроэнергетику и ветроэнергетику России.

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