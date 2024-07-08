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Перевозчик отказался обслуживать маршрут из Ростова-на-Дону в «Мегу»

Перевозчик отказался обслуживать маршрут из Ростова-на-Дону в «Мегу»

8 июля 2024, 06:48
Фото: 1MI
Перевозчик отказался обслуживать маршрут из Ростова-на-Дону в «Мегу»
Транспортная компания отказалась выводить автобусы на маршрут из Ростова-на-Дону в «Мегу», сообщает «Ростовский городской транспорт».

Речь идет об «Автоколонне №1559», которая отказалась перевозить людей на маршруте №85А. Фактически в последнее время на нем появлялись несколько машин.

Здесь говорится о маршруте, который связывает «Мегу» в Аксайском районе с Ростовом. Маршрут проходит по Красноармейской, проспектам Шолохова и Стачки.

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Теперь это направление будет обслуживать другая компания. Для этого Минтранспорта провело специальный конкурс.

Ранее распространяемая информация о закрытии двух автовокзалов в Ростове-на-Дону оказалась фейком.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Автобусы#Мега
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