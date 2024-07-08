Перевозчик отказался обслуживать маршрут из Ростова-на-Дону в «Мегу»

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Речь идет об «Автоколонне №1559», которая отказалась перевозить людей на маршруте №85А. Фактически в последнее время на нем появлялись несколько машин.
Здесь говорится о маршруте, который связывает «Мегу» в Аксайском районе с Ростовом. Маршрут проходит по Красноармейской, проспектам Шолохова и Стачки.
Теперь это направление будет обслуживать другая компания. Для этого Минтранспорта провело специальный конкурс.
Ранее распространяемая информация о закрытии двух автовокзалов в Ростове-на-Дону оказалась фейком.