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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Антибиотики и ДНК чужих животных нашли в еде в военных частях Ростовской области

В воинских частях в Ростовской области нашли фальсифицированные продукты

8 июля 2024, 10:22
Фото: 1MI
Антибиотики и ДНК чужих животных нашли в еде в военных частях Ростовской области
В военных частях Ростовской области провели проверку качества питания и обнаружили нарушения, сообщает управление Россельхознадзора.

Эксперты проанализировали питание для ряда воинских частей в области и в одном из училищ связи. Из восьми взятых образцов шесть не соответствовали стандартам.

В пробе молока от «Маслосырзавода Славянский» обнаружены растительные масла. В твороге, сметане и сливочном масле от различных производителей зафиксированы нарушения соотношений метиловых эфиров жирных кислот. А одно из предприятий оказалось несуществующим.

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В консервах от «Объединенного мясоперерабатывающего завода» обнаружили лекарства. В колбасе от «Армавирского мясоконсервного комбината» нашли антибиотики и ДНК курицы, хотя эти составляющие не были заявлены.

Ранее диетолог рассказал, какой шашлык самый вредный в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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