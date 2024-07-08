В воинских частях в Ростовской области нашли фальсифицированные продукты

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Эксперты проанализировали питание для ряда воинских частей в области и в одном из училищ связи. Из восьми взятых образцов шесть не соответствовали стандартам.
В пробе молока от «Маслосырзавода Славянский» обнаружены растительные масла. В твороге, сметане и сливочном масле от различных производителей зафиксированы нарушения соотношений метиловых эфиров жирных кислот. А одно из предприятий оказалось несуществующим.
В консервах от «Объединенного мясоперерабатывающего завода» обнаружили лекарства. В колбасе от «Армавирского мясоконсервного комбината» нашли антибиотики и ДНК курицы, хотя эти составляющие не были заявлены.
Ранее диетолог рассказал, какой шашлык самый вредный в донском регионе.