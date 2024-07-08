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Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

В Таганроге местная жительница выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей

Жительница Ростовской области выиграла в лотерею почти два миллиона рублей

8 июля 2024, 17:59
Фото: 1MI
В Таганроге местная жительница выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей
В Таганроге местная жительница выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей, сообщило местное издание «Таганрогская правда».

Таганроженка работает туристическим агентом и регулярно играет в лотереи. Обычно женщина выигрывала небольшие суммы — до четырех тысяч рублей. В последний раз она решила взять сразу десять лотерейных билетов.

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Из десяти выиграл только один билет и сразу принес местной жительнице 1,8 миллиона рублей. Турагент рассказала, что буквально прыгала от счастья. Выигрыш женщина хочет потратить на покупку автомобиля, а также на покрытие кредитной карты.

Ранее RostovGazeta разобралась, можно ли выиграть в лотерею и как стать миллионером.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Розыгрыш лотерейных билетов
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