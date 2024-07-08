Жительница Ростовской области выиграла в лотерею почти два миллиона рублей

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Таганроженка работает туристическим агентом и регулярно играет в лотереи. Обычно женщина выигрывала небольшие суммы — до четырех тысяч рублей. В последний раз она решила взять сразу десять лотерейных билетов.
Из десяти выиграл только один билет и сразу принес местной жительнице 1,8 миллиона рублей. Турагент рассказала, что буквально прыгала от счастья. Выигрыш женщина хочет потратить на покупку автомобиля, а также на покрытие кредитной карты.
Ранее RostovGazeta разобралась, можно ли выиграть в лотерею и как стать миллионером.