Захвативший ростовское СИЗО террорист рассказал, кто ему принес оружие

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошла попытка побега заключенных. Террористы сумели выйти из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. В ходе спецоперации заложников освободили, а террористов ликвидировали: пятеро из них погибли, а шестой получил пулевое ранение в голову и оказался в больнице.
Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что раненый уже дал показания. Он рассказал, что ножи для захвата они купили за пять тысяч рублей.
«Они приобрели их благодаря персоналу режимного отдела. Фигурант указал на конкретных сотрудников, которые покупали оружие, затем заворачивали его во флаги с исламскими надписями и проносили в камеры в коробках», — говорится в публикации.
Отмечается, что теперь каждого сотрудника ждет проверка. Добавим, что официальной информации о показаниях не было, она уточняется.