Захвативший ростовское СИЗО террорист рассказал, кто ему принес оружие

Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошла попытка побега заключенных. Террористы сумели выйти из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. В ходе спецоперации заложников освободили, а террористов ликвидировали: пятеро из них погибли, а шестой получил пулевое ранение в голову и оказался в больнице.