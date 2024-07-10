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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Захвативший ростовское СИЗО террорист рассказал, кто ему принес оружие

Захвативший ростовское СИЗО террорист рассказал, кто ему принес оружие

10 июля 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney
Захвативший ростовское СИЗО террорист рассказал, кто ему принес оружие
Выживший при захвате СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террорист дал показания, сообщает «Лента.ру».

Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошла попытка побега заключенных. Террористы сумели выйти из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. В ходе спецоперации заложников освободили, а террористов ликвидировали: пятеро из них погибли, а шестой получил пулевое ранение в голову и оказался в больнице.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что раненый уже дал показания. Он рассказал, что ножи для захвата они купили за пять тысяч рублей.

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«Они приобрели их благодаря персоналу режимного отдела. Фигурант указал на конкретных сотрудников, которые покупали оружие, затем заворачивали его во флаги с исламскими надписями и проносили в камеры в коробках», — говорится в публикации.

Отмечается, что теперь каждого сотрудника ждет проверка. Добавим, что официальной информации о показаниях не было, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Террорист#Захват заложников
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