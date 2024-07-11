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Чтобы попасть в бомбоубежище в Ростове жителям надо потратить 40 минут

Чтобы попасть в бомбоубежище в Ростове жителям надо потратить 40 минут

11 июля 2024, 05:55
Фото: Это Ростов — ТГ
В Ростове-на-Дону потребуется потратить около 40 минут, чтобы получить доступ в бомбоубежище, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали об убежище на Доломановском, на котором висит табличка, что ключи находятся на улице Пушкинской. По словам ростовчан, потребуется около 40 минут, чтобы сходить за ключами и вернуться обратно.

«Смешного мало на самом деле», — написали пользователи в комментариях.

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«Ключи у УК, а УК ночью не работает, да и действительно пока сбегаешь за ключами», — сообщили местные жители.

«У нас вообще не написано, у кого ключи», — заявляют ростовчане.

Ранее стало известно, что приложение для поиска бомбоубежищ может появиться в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Бомбоубежище#Ключи
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