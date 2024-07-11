Чтобы попасть в бомбоубежище в Ростове жителям надо потратить 40 минут

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Они рассказали об убежище на Доломановском, на котором висит табличка, что ключи находятся на улице Пушкинской. По словам ростовчан, потребуется около 40 минут, чтобы сходить за ключами и вернуться обратно.
«Смешного мало на самом деле», — написали пользователи в комментариях.
«Ключи у УК, а УК ночью не работает, да и действительно пока сбегаешь за ключами», — сообщили местные жители.
«У нас вообще не написано, у кого ключи», — заявляют ростовчане.
Ранее стало известно, что приложение для поиска бомбоубежищ может появиться в Ростове.
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