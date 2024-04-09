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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Ростове стали появляться указатели с адресами бомбоубежищ

В Ростове массово монтируют указатели с маршрутами к убежищам

9 апреля 2024, 11:07
Фото: 32.mchs.gov.ru
В Ростове стали появляться указатели с адресами бомбоубежищ
В Ростове-на-Дону стали появляться таблички с указанием адресов и маршрутов к ближайшим бомбоубежищам в центральных районах города. Жители города обнаружили эти указатели и начали активно делиться фотографиями в социальных сетях, сообщает ФедералПресс.

На снимках замечены здания не только в центральной части Ростова, но также имеются сообщения от свидетелей о том, что такие таблички располагаются и в спальных районах города.

Такая мера принимается на случай возможной воздушной тревоги. Эти указатели становятся напоминаниями о необходимости быть готовыми к экстремальным ситуациям и обеспечить собственную безопасность.

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Указатели размещаются для того, чтобы горожане знали, куда обратиться в случае угрозы и быстро смогли найти надежное укрытие.

Вопрос безопасности становится приоритетным для многих городов, особенно в условиях современных геополитических и военных угроз. Власти и органы правопорядка стремятся обеспечить максимальную защиту жителей и разрабатывают различные методы и планы действий в случае нештатных ситуаций.

Ранее стало известно, что в Ростове может появиться приложение со всеми адресами убежищ.

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