В Ростове массово монтируют указатели с маршрутами к убежищам

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На снимках замечены здания не только в центральной части Ростова, но также имеются сообщения от свидетелей о том, что такие таблички располагаются и в спальных районах города.
Такая мера принимается на случай возможной воздушной тревоги. Эти указатели становятся напоминаниями о необходимости быть готовыми к экстремальным ситуациям и обеспечить собственную безопасность.
Указатели размещаются для того, чтобы горожане знали, куда обратиться в случае угрозы и быстро смогли найти надежное укрытие.
Вопрос безопасности становится приоритетным для многих городов, особенно в условиях современных геополитических и военных угроз. Власти и органы правопорядка стремятся обеспечить максимальную защиту жителей и разрабатывают различные методы и планы действий в случае нештатных ситуаций.
Ранее стало известно, что в Ростове может появиться приложение со всеми адресами убежищ.