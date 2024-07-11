Захватившего СИЗО в Ростове террориста выписали из больницы после трепанации

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Напомним, что 16 июня несколько человек выбрались из своих камер и напали на сотрудников. Они взяли в заложники двоих человек, которых в дальнейшем освободили силовики.
Пятеро нападавших погибли во время штурма, еще один получил ранение в голову. Его доставили в больницу, где провели операцию.
Теперь стало известно, что фигуранта выписали из медицинского учреждения.
«Он выписан из больницы и переведен в изолятор. В среду его привозили в СИЗО-1 для проверки показаний на месте», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее захвативший ростовское СИЗО террорист рассказал, кто ему принес оружие.