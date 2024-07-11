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Выписан боевик, которому выстрелили в голову после захвата СИЗО в Ростове

Захватившего СИЗО в Ростове террориста выписали из больницы после трепанации

11 июля 2024, 10:20
Фото: 1MI
Выписан боевик, которому выстрелили в голову после захвата СИЗО в Ростове
В Ростове-на-Дону из больницы выписали фигуранта, захватившего СИЗО-1, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 16 июня несколько человек выбрались из своих камер и напали на сотрудников. Они взяли в заложники двоих человек, которых в дальнейшем освободили силовики.

Пятеро нападавших погибли во время штурма, еще один получил ранение в голову. Его доставили в больницу, где провели операцию.

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Теперь стало известно, что фигуранта выписали из медицинского учреждения.

«Он выписан из больницы и переведен в изолятор. В среду его привозили в СИЗО-1 для проверки показаний на месте», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее захвативший ростовское СИЗО террорист рассказал, кто ему принес оружие.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Нападение#СИЗО#Преступления
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