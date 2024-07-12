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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Взять ипотеку под 20% оказалось выгоднее аренды квартиры в Москве

Взять ипотеку под 20% оказалось выгоднее аренды квартиры в Москве

12 июля 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
Взять ипотеку под 20% оказалось выгоднее аренды квартиры в Москве
Подсчеты показывают, что взять ипотеку под 20% выгоднее, чем снять себе жилье в столице, сообщают «Новые известия».

С начала года аренда однокомнатной квартиры в Москве с «бабушкиным ремонтом» увеличилась до 45-50 тысяч рублей. Хотя есть районы, где можно найти жилье дешевле, например, в Зеленограде.

Студии площадью около 15 «квадратов» сдаются за 35 тысяч рублей. Снять комнату в двух- или трехкомнатной квартире можно за 30 тысяч рублей. За последние пять лет цены на аренду выросли вдвое.

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Если нужна квартира с нормальным ремонтом, то придется отдать уже около 70 тысяч рублей.

Что касается ипотечного кредита, то при первоначальном взносе в 50%, ежемесячные выплаты будут сопоставимы с текущей арендной платой за отремонтированную квартиру.

При этом общий размер переплаты банку за 30 лет достигнет 18,8 миллиона рублей.

Если разделить эту сумму на 30 лет и затем на 12 месяцев, получится переплата по процентам в размере 52 тысяч рублей в месяц. Это примерно столько же, сколько в данный момент обойдется аренда однушки. Сохранится ли стоимость аренды на уровне 52 тысяч рублей в течение следующих 30 лет? Стоит напомнить, что за несколько лет аренда выросла вдвое.

Ранее стало известно, что квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Москва#Ипотека#Жилье#Аренда
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