Взять ипотеку под 20% оказалось выгоднее аренды квартиры в Москве

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
С начала года аренда однокомнатной квартиры в Москве с «бабушкиным ремонтом» увеличилась до 45-50 тысяч рублей. Хотя есть районы, где можно найти жилье дешевле, например, в Зеленограде.
Студии площадью около 15 «квадратов» сдаются за 35 тысяч рублей. Снять комнату в двух- или трехкомнатной квартире можно за 30 тысяч рублей. За последние пять лет цены на аренду выросли вдвое.
Если нужна квартира с нормальным ремонтом, то придется отдать уже около 70 тысяч рублей.
Что касается ипотечного кредита, то при первоначальном взносе в 50%, ежемесячные выплаты будут сопоставимы с текущей арендной платой за отремонтированную квартиру.
При этом общий размер переплаты банку за 30 лет достигнет 18,8 миллиона рублей.
Если разделить эту сумму на 30 лет и затем на 12 месяцев, получится переплата по процентам в размере 52 тысяч рублей в месяц. Это примерно столько же, сколько в данный момент обойдется аренда однушки. Сохранится ли стоимость аренды на уровне 52 тысяч рублей в течение следующих 30 лет? Стоит напомнить, что за несколько лет аренда выросла вдвое.
Ранее стало известно, что квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей.