Взять ипотеку под 20% оказалось выгоднее аренды квартиры в Москве

Если разделить эту сумму на 30 лет и затем на 12 месяцев, получится переплата по процентам в размере 52 тысяч рублей в месяц. Это примерно столько же, сколько в данный момент обойдется аренда однушки. Сохранится ли стоимость аренды на уровне 52 тысяч рублей в течение следующих 30 лет? Стоит напомнить, что за несколько лет аренда выросла вдвое.