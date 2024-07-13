Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 15 и по 22 июля

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В понедельник света не будет на улицах Лесозащитная, Абаканская, Печорская, Орехово-Зуевский, Щербакова, Арефьева, Медногорская.
Во вторник ограничения коснутся улиц Московская, Соборный, Темерницкая, Серафимовича. В среду ограничения введут на проспекте Буденновский и улице Варфоломеева.
В четверг это коснется улиц Пригородного лесничества, Щербакова, Кипарисовый, Ванина, Ривкина. В пятницу обесточат улицы 4-я линия, 6-я линия, Советская, 1-я Майская.
Кроме того, в понедельник, 22 июля, электричество выключат на улицах Солидарности, Кржижановского и в переулке Гарибальди.
Ранее власти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергии.