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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 15 и по 22 июля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 15 и по 22 июля

13 июля 2024, 06:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 15 июля, проведут отключения электричества на нескольких улицах, сообщает «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Лесозащитная, Абаканская, Печорская, Орехово-Зуевский, Щербакова, Арефьева, Медногорская.

Во вторник ограничения коснутся улиц Московская, Соборный, Темерницкая, Серафимовича. В среду ограничения введут на проспекте Буденновский и улице Варфоломеева.

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В четверг это коснется улиц Пригородного лесничества, Щербакова, Кипарисовый, Ванина, Ривкина. В пятницу обесточат улицы 4-я линия, 6-я линия, Советская, 1-я Майская.

Кроме того, в понедельник, 22 июля, электричество выключат на улицах Солидарности, Кржижановского и в переулке Гарибальди.

Ранее власти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергии.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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