Россиянам назвали сумму переплаты по автокредитам

Если умножить данный коэффициент на 60 месяцев, то получим общее значение — 714 000. Итак, общая сумма переплаты по кредиту приблизилась к 180 тысячам рублей.



Если взглянуть на другое предложение по автокредиту, то банк предоставляет 453 тысячи рублей на 60 месяцев со ставкой 33% годовых. Общая сумма кредита окажется на уровне 927 тысяч рублей, и переплата будет равна 474 тысячам. Таким образом, это практически половина полной стоимости автомобиля.