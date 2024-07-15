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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Россиянам назвали сумму переплаты по автокредитам

Россиянам назвали сумму переплаты по автокредитам

15 июля 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
Россиянам назвали сумму переплаты по автокредитам
В России при покупке автомобиля в кредит можно переплатить значительную сумму, сообщают «Новые известия».

Корреспондент отыскал объявление о продаже машины Mitsubishi 2013 года, за которую владелец хочет получить 990 тысяч рублей. Он выяснил, на каких условиях могут предоставить кредит.

В одном из случаев сумма заемных средств составляет 536,1 тысячи, а первоначальный взнос — 453 900 рублей. В течение пяти лет придется каждый месяц отдавать около 12 тысяч рублей.

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Если умножить данный коэффициент на 60 месяцев, то получим общее значение — 714 000. Итак, общая сумма переплаты по кредиту приблизилась к 180 тысячам рублей.

Если взглянуть на другое предложение по автокредиту, то банк предоставляет 453 тысячи рублей на 60 месяцев со ставкой 33% годовых. Общая сумма кредита окажется на уровне 927 тысяч рублей, и переплата будет равна 474 тысячам. Таким образом, это практически половина полной стоимости автомобиля.

Ранее эксперт заявил, что РФ может лишиться последнего крупного поставщика машин.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Машины#Автокредиты#Переплата
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