Россиянам назвали сумму переплаты по автокредитам

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Корреспондент отыскал объявление о продаже машины Mitsubishi 2013 года, за которую владелец хочет получить 990 тысяч рублей. Он выяснил, на каких условиях могут предоставить кредит.
В одном из случаев сумма заемных средств составляет 536,1 тысячи, а первоначальный взнос — 453 900 рублей. В течение пяти лет придется каждый месяц отдавать около 12 тысяч рублей.
Если умножить данный коэффициент на 60 месяцев, то получим общее значение — 714 000. Итак, общая сумма переплаты по кредиту приблизилась к 180 тысячам рублей.
Если взглянуть на другое предложение по автокредиту, то банк предоставляет 453 тысячи рублей на 60 месяцев со ставкой 33% годовых. Общая сумма кредита окажется на уровне 927 тысяч рублей, и переплата будет равна 474 тысячам. Таким образом, это практически половина полной стоимости автомобиля.
Ранее эксперт заявил, что РФ может лишиться последнего крупного поставщика машин.