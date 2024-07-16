Для захватившего ростовское СИЗО террориста запросили 22 года колонии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Речь идет о Малике Гандалоеве (включен Росфинмониторингом в перечень людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Его удалось задержать в самом начале нападения на сотрудников СИЗО.
По информации издания, прокурор просит для него 22 года заключения по делу о вступлении в террористическую организацию и изготовлении взрывчатки.
Кроме того, госовинитель просит оштрафовать фигуранта на 600 тысяч рублей.
Напомним, что захват СИЗО произошел 16 июня, когда несколько человек выбрались из камер и захватили в заложники двоих сотрудников. В ходе штурма пятеро террористов погибли, а один получил ранение в голову, но выжил.