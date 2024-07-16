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Для захватившего ростовское СИЗО террориста запросили 22 года колонии

Для захватившего ростовское СИЗО террориста запросили 22 года колонии

16 июля 2024, 10:10
Фото: 1MI
Для захватившего ростовское СИЗО террориста запросили 22 года колонии
Гособвинитель запросил 22 года заключения для фигуранта, который стал участником захвата СИЗО в Ростове-на-Дону, сообщает Life.ru.

Речь идет о Малике Гандалоеве (включен Росфинмониторингом в перечень людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Его удалось задержать в самом начале нападения на сотрудников СИЗО.

По информации издания, прокурор просит для него 22 года заключения по делу о вступлении в террористическую организацию и изготовлении взрывчатки.

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Кроме того, госовинитель просит оштрафовать фигуранта на 600 тысяч рублей.

Напомним, что захват СИЗО произошел 16 июня, когда несколько человек выбрались из камер и захватили в заложники двоих сотрудников. В ходе штурма пятеро террористов погибли, а один получил ранение в голову, но выжил.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Прокурор#Заключение#Происшествия
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