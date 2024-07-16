Самолеты из Таганрога будут продавать на маркетплейсе за 9,7 млн рублей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Речь идет о легкомоторных самолетах СП-30, которые производит предприятие из донского региона. Стоимость начинается от 9,7 миллиона рублей.
В данный момент мощность производства составляет до 15 самолетов ежегодно. Если спрос увеличится, то планируется начать выпуск более 48 СП-30 каждый год.
Отмечается, что продажи намерены запустить на маркетплейсе OZON. Здесь же хотят начать реализацию двухместного самолета-амфибию Borey. В этом случае стоимость составляет 15 миллионов рублей.
Ранее жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.