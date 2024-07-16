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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Самолеты из Таганрога будут продавать на маркетплейсе за 9,7 млн рублей

Самолеты из Таганрога будут продавать на маркетплейсе за 9,7 млн рублей

16 июля 2024, 06:52
Фото: 1MI
Самолеты из Таганрога будут продавать на маркетплейсе за 9,7 млн рублей
Через маркетплейс начнут продавать самолеты, которые собирают в Ростовской области, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о легкомоторных самолетах СП-30, которые производит предприятие из донского региона. Стоимость начинается от 9,7 миллиона рублей.

В данный момент мощность производства составляет до 15 самолетов ежегодно. Если спрос увеличится, то планируется начать выпуск более 48 СП-30 каждый год.

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Отмечается, что продажи намерены запустить на маркетплейсе OZON. Здесь же хотят начать реализацию двухместного самолета-амфибию Borey. В этом случае стоимость составляет 15 миллионов рублей.

Ранее жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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