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Published Сегодня, 07:04

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Самолет рухнул у границы с Ростовской областью

Самолет рухнул у границы с Ростовской областью

19 апреля 2024, 07:04
Фото: Губернатор Ставрополья — ТГ
Недалеко от границы с Ростовской областью рухнул самолет в пятницу, 19 апреля, о происшествии рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он рассказал, что в Красногвардейском округе, который находится недалеко от Ростовской области, в поле упал самолет. На земле никаких разрушений нет, а члены экипажа катапультировались.

Согласно официальной версии, с места происшествия эвакуировали троих человек. Но продолжается розыск четвертого члена экипажа.

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Однако сейчас губернатор написал, что третий член экипажа погиб. Он выразил соболезнования его родным и близким.

Тем временем, РИА «Новости» пишет, что рухнул Ту-22М3 ВКС России, который выполнял боевую задачу. Он упал во время возвращения на аэродром, а причиной может быть техническая неисправность.

Ранее пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Самолет#Граница#Происшествия#Происшествие
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