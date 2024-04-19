Самолет рухнул у границы с Ростовской областью

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Он рассказал, что в Красногвардейском округе, который находится недалеко от Ростовской области, в поле упал самолет. На земле никаких разрушений нет, а члены экипажа катапультировались.
Согласно официальной версии, с места происшествия эвакуировали троих человек. Но продолжается розыск четвертого члена экипажа.
Однако сейчас губернатор написал, что третий член экипажа погиб. Он выразил соболезнования его родным и близким.
Тем временем, РИА «Новости» пишет, что рухнул Ту-22М3 ВКС России, который выполнял боевую задачу. Он упал во время возвращения на аэродром, а причиной может быть техническая неисправность.
Ранее пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту.