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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Цирк Демидовых нашел замену погибшему в Ростове на выступлении артисту

Цирк Демидовых нашел замену погибшему в Ростове на выступлении артисту

16 июля 2024, 09:14
Фото: сайт Шоу Демидовых
Цирк Демидовых нашел замену погибшему в Ростове на выступлении артисту
Цирк Демидовых нашел нового артиста, который будет выступать вместо погибшего в Ростове-на-Дону эквилибриста, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в воскресенье вечером в Ростове состоялось шоу шапито Цирка Демидовых. В одном из номеров артист на велосипеде проехал по тросу, но сорвался и упал с четырехметровой высоты.

Страховки у него не было и он ударился головой об асфальтовое покрытие. Его доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.

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Теперь Telegram-канал написал, что артисту нашли замену. Поэтому следующее шоу состоится.

«Кассиры подтвердили информацию о том, что выступления отменять не будут», — сказано в сообщении.

На сайте цирка доступны для покупки билеты на представления 19, 20 и 21 июля. Стоимость билетов варьируется, в зависимости от места посадки от 1 до 3 тысяч рублей. Также сказано, что шоу продлится 2 часа 20 минут с одним антрактом.

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