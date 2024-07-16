Цирк Демидовых нашел замену погибшему в Ростове на выступлении артисту

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Напомним, что в воскресенье вечером в Ростове состоялось шоу шапито Цирка Демидовых. В одном из номеров артист на велосипеде проехал по тросу, но сорвался и упал с четырехметровой высоты.
Страховки у него не было и он ударился головой об асфальтовое покрытие. Его доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.
Теперь Telegram-канал написал, что артисту нашли замену. Поэтому следующее шоу состоится.
«Кассиры подтвердили информацию о том, что выступления отменять не будут», — сказано в сообщении.
На сайте цирка доступны для покупки билеты на представления 19, 20 и 21 июля. Стоимость билетов варьируется, в зависимости от места посадки от 1 до 3 тысяч рублей. Также сказано, что шоу продлится 2 часа 20 минут с одним антрактом.