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Артист

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16 июля
Купившим билеты в цирк в Ростове отказались вернуть деньги после смерти артиста
16 июля, 09:28
Цирк Демидовых нашел замену погибшему в Ростове на выступлении артисту
Цирк Демидовых нашел нового артиста, который будет выступать вместо погибшего в Ростове-на-Дону эквилибриста, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
16 июля, 09:14
15 июля
Работа без страховки была фишкой: что известно о гибели циркового артиста в Ростове
В Ростове-на-Дону во время выступления погиб цирковой артист. Как это произошло и что о нем известно, в материале RostovGazeta.
15 июля, 12:56
«Он хвастался отсутствием страховки»: Запашный высказался о гибели артиста в Ростове
15 июля, 12:13
Появились страшные кадры падения с высоты артиста цирка в Ростове-на-Дону
15 июля, 09:39

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