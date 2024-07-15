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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Запашный высказался о гибели циркового артиста в Ростове-на-Дону

«Он хвастался отсутствием страховки»: Запашный высказался о гибели артиста в Ростове

15 июля 2024, 12:13
Фото: 1MI

Запашный высказался о гибели циркового артиста в Ростове-на-Дону

Цирковой артист, который погиб в Ростове, ранее хвастался, что выступает без страховки, сообщил дрессировщик Эдгард Запашный.

Он рассказал изданию НСН, что в одном из интервью артист хвастался работой без страховки. Запашный объяснил, что есть различные цирковые жанры, где выступают со страховкой или без. Иностранцы сами выбирают, как им поступать.

Что касается произошедшей ситуации, то Запашный уточнил, что это было «фишкой» артиста работать без страховки. Дело в том, что некоторые зрители приходят на выступление, чтобы увидеть такой риск.

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Он добавил, что существуют специальные жанры в этой сфере, где страховка периодически становится помехой для выступающих.

Напомним, что в донской столице артист из Колумбии прокатился на велосипеде по канату, но в последний момент ему не удалось удержаться. Он упал с четырехметровой высоты и ударился головой об асфальт, в результате чего скончался в больнице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Цирк#Артист
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