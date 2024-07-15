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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:20

Скончался артист цирка, упавший во время выступления в Ростове-на-Дону

Скончался артист цирка, упавший во время выступления в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 08:17
Фото: УСКР
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за смерти артиста цирка, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 14 июля, во время выступления. Его провели в шатре на улице Пойменной.

Здесь артист ехал на велосипеде по тросу, который был натянут между двумя цирковыми башнями, на высоте более четырех метров. Он потерял равновесие и упал, после чего его доставили в больницу.

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Через некоторое время мужчина скончался. Теперь назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда.

Добавим, что ранее появилось видео падения артиста с высоты. После этого пострадавшего унесли его коллеги, многие зрители оказались в шоке от происходящего.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Смерть#Уголовное дело#Происшествия
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