Скончался артист цирка, упавший во время выступления в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Происшествие случилось вечером в воскресенье, 14 июля, во время выступления. Его провели в шатре на улице Пойменной.
Здесь артист ехал на велосипеде по тросу, который был натянут между двумя цирковыми башнями, на высоте более четырех метров. Он потерял равновесие и упал, после чего его доставили в больницу.
Через некоторое время мужчина скончался. Теперь назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда.
Добавим, что ранее появилось видео падения артиста с высоты. После этого пострадавшего унесли его коллеги, многие зрители оказались в шоке от происходящего.