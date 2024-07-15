rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Номер «Человек-ядро» Цирка Демидовых

Падением гимнаста разыгрывал зрителей цирк, в котором погиб артист в Ростове

15 июля 2024, 09:27
Фото: demidovshow.ru
Номер «Человек-ядро» Цирка Демидовых
Цирк Демидовых, на представлении которого в Ростове-на-Дону артист сорвался с большой высоты и погиб, ранее разыгрывал зрителей, инсценировав похожую трагедию, видео размещено в Сети.

Напомним, что 14 июля во время одного из номеров представления Цирка Демидовых гимнаст, проезжавший по тросу на велосипеде без руля под куполом шатра, сорвался с четырехметровой высоты на асфальтовое покрытие. Артиста экстренно госпитализировали, однако на утро стало известно, что он не выжил. Им оказался колумбиец Сиксто Октавио Чаварро, мужчине было 44 года.

Дональд Трамп чудом остался жив, снайпер погиб: что известно о покушении
Узнать подробнее

По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследование взяла на контроль региональная прокуратура.

При этом ранее Цирк Демидовых разыгрывал зрителей инсценировкой похожей трагедии. 1 апреля в Сети появились видео, что во время репетиции номера «Человек — ядро» в Краснодаре артист упал. На кадрах видно, что акробат лежит в крови без движения и в крови. Однако позднее выяснилось, что это шутка, которую, впрочем, пользователи Сети посчитали не смешной.

Читайте также:
Уголовное дело завели после гибели артиста цирка в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексеДва человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Ростове
#Видео#Ростов-на-Дону#Цирк#Последние новости Ростова на сегодня#Гибель человека#Происшествия#Цирк Демидовых#Гибель артиста во время представления в Цирке Демидовых в Ростове. Что известно о трагедии?
Подпишитесь
Уголовное дело завели после гибели артиста цирка в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:08
Скончался артист цирка, упавший во время выступления в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:17
«Это же руины»: жители Каменск-Шахтинского показали разбитый городской фонтан
Сегодня, 09:22
Два иностранных гранатомета выловили рыбаки в Ростовской области
Сегодня, 08:04
Ипподром в Ростове перешел в собственность краснодарского застройщика
Сегодня, 07:47
Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 05:15