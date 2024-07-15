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Уголовное дело завели после гибели артиста цирка в Ростове-на-Дону

Уголовное дело завели после гибели артиста цирка в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 09:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после происшествия в цирке, где упал артист, рассказали в УСКР.

В воскресенье, 14 июля, проходило выступление в шатре на улице Пойменной. Акробат катался на велосипеде по тросу, натянутому между двумя специальными башнями. Он потерял равновесие, упал с высоты несколько метров, а далее его госпитализировали.

Скончался артист цирка, упавший во время выступления в Ростове-на-Дону
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Через некоторое время мужчина скончался, теперь устанавливаются все обстоятельства. Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности труда.

Между тем, в Интернете появилось видео, на котором показано падение артиста. Он остался лежать на земле, а в это время к нему подбежали другие сотрудники цирка.

Добавим, что происходящее напугало зрителей.

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Скончался артист цирка, упавший во время выступления в Ростове-на-Дону
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