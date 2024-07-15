Уголовное дело завели после гибели артиста цирка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В воскресенье, 14 июля, проходило выступление в шатре на улице Пойменной. Акробат катался на велосипеде по тросу, натянутому между двумя специальными башнями. Он потерял равновесие, упал с высоты несколько метров, а далее его госпитализировали.
Через некоторое время мужчина скончался, теперь устанавливаются все обстоятельства. Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности труда.
Между тем, в Интернете появилось видео, на котором показано падение артиста. Он остался лежать на земле, а в это время к нему подбежали другие сотрудники цирка.
Добавим, что происходящее напугало зрителей.