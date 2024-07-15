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Ростовский цирк

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Уголовное дело завели после гибели артиста цирка в Ростове-на-Дону
15 июля, 09:08
Губернатор попросил Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове
На встрече губернатора Василия Голубева и вице-премьера Татьяны Голиковой зашла речь о реконструкции цирка в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального правительства.
1 июня, 10:53
Ростовский цирк закроют на три года из-за масштабной реставрации
18 апреля, 15:37
2023
Волк в цирке не выступает: как относятся к животным в индустрии развлечений Ростова
31 октября 2023, 20:59
Цирк из Ростова оштрафовали за нарушение закона о рекламе
Ростовский цирк-шапито «Арена Макао», который приезжал в Псков, нарушил закон о рекламе, сообщает региональное УФАС.
10 июля 2023, 13:52

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