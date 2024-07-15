Работа без страховки была фишкой: что известно о гибели циркового артиста в Ростове

Сиксто сообщил, что он уехал из Колумбии из-за высокой преступности. По его словам, в стране можно было либо работать в цирке, либо связываться с преступными элементами.



По мнению руководителя цирка Алексея Демидова, который также есть в ролике, российские артисты требуют менее жесткие условия, в то время как латиноамериканские каскадеры не испытывают страха и не предъявляют особых требований.