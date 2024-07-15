Работа без страховки была фишкой: что известно о гибели циркового артиста в Ростове

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В воскресенье, 14 июля, проходило цирковое шоу в шатре по улице Пойменной. На высоте четыре метра повесили трос, который прикрепили к цирковым башням.
Артист проехал по нему на велосипеде без руля, но в какой-то момент не удержался и сорвался. Мужчина приземлился на голову на асфальтовое покрытие, поскольку работал без страховки.
Тогда на помощь выбежали его коллеги, подхватили и унесли за кулисы. Позже стало известно, что пострадавшего доставили в больницу.
Но в понедельник появилась информация, что артист скончался.
Ситуацию прокомментировали в Следкоме и рассказали, что по статье о нарушении правил безопасности труда возбудили уголовное дело.
«Следователем выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — уточняли в Следкоме.
Колумбийский артист Цирка Демидовых Сиксто Октавио Чаварно за несколько дней до своей гибели снялся в небольшом ролике, где рассказал о себе.
Сиксто сообщил, что он уехал из Колумбии из-за высокой преступности. По его словам, в стране можно было либо работать в цирке, либо связываться с преступными элементами.
По мнению руководителя цирка Алексея Демидова, который также есть в ролике, российские артисты требуют менее жесткие условия, в то время как латиноамериканские каскадеры не испытывают страха и не предъявляют особых требований.
В Интернете появилось видео, на котором видно, как артист проехал по канату. После этого он остановился и сорвался. При этом некоторые зрители подумали, что это розыгрыш и не поверили в правдивость происходящего.
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал изданию НСН, что есть различные цирковые жанры, где выступают со страховкой или без. Иностранцы сами выбирают, как им поступать. Он добавил, что работа без страховки — стало фишкой для погибшего эквилибриста.
Многое зависит от зрителей, некоторые из которых приходят увидеть именно такой уровень риска.