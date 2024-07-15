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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Появились страшные кадры падения с высоты артиста цирка в Ростове-на-Дону

Появились страшные кадры падения с высоты артиста цирка в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 09:39
Фото: 1MI
В Интернете появилось видео, на котором показано падение артиста цирка с большой высоты в Ростове-на-Дону, ролик разместил Telegram-канал «Это Ростов новости».

Выступление прошло вечером в воскресенье, 14 июля, в шатре на улице Пойменной. В рамках одного из трюков артист на велосипеде без руля проехал по канату. Но он не смог удержаться и упал с высоты четыре метра.

Пострадавший остался лежать на земле, а к нему подбежали его коллеги. Они унесли его с площадки, после чего пострадавшего госпитализировали.

Видео: Это Ростов — ТГ

Но теперь стало известно, что пациент скончался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках которого предстоит установить все обстоятельства.

В Интернете появилось видео, на котором показан сам момент падения мужчины. При этом некоторые зрители не сразу поняли, что что-то произошло. Они посчитали это розыгрышем.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Падение#Цирк#Артист
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