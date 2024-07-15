Появились страшные кадры падения с высоты артиста цирка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Выступление прошло вечером в воскресенье, 14 июля, в шатре на улице Пойменной. В рамках одного из трюков артист на велосипеде без руля проехал по канату. Но он не смог удержаться и упал с высоты четыре метра.
Пострадавший остался лежать на земле, а к нему подбежали его коллеги. Они унесли его с площадки, после чего пострадавшего госпитализировали.
Но теперь стало известно, что пациент скончался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках которого предстоит установить все обстоятельства.
В Интернете появилось видео, на котором показан сам момент падения мужчины. При этом некоторые зрители не сразу поняли, что что-то произошло. Они посчитали это розыгрышем.