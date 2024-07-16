В Ростовской АЭС сообщили, когда запустят отключенный энергоблок

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Энергоблок №1 на атомной электростанции отключили от сети из-за срабатывания защиты генератора. В пресс-службе Ростовской АЭС заверили, что система сработала в штатном режиме. Снова подготовят энергоблок к включению в сеть после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — сообщают в пресс-службе.
Третий энергоблок станции находится на плановом ремонте еще с конца июня. Энергоблоки №2 и №4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт.