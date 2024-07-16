rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Из-за сбоя на АЭС в Волгодонске на юге России наблюдаются перебои с электроснабжением

В Ростовской АЭС сообщили, когда запустят отключенный энергоблок

16 июля 2024, 16:23
Фото: Ростовская АЭС
Из-за сбоя на АЭС в Волгодонске на юге России наблюдаются перебои с электроснабжением
Из-за сбоя на АЭС в Волгодонске на юге России наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщили в Минэнерго России.

Энергоблок №1 на атомной электростанции отключили от сети из-за срабатывания защиты генератора. В пресс-службе Ростовской АЭС заверили, что система сработала в штатном режиме. Снова подготовят энергоблок к включению в сеть после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — сообщают в пресс-службе.

Третий энергоблок станции находится на плановом ремонте еще с конца июня. Энергоблоки №2 и №4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт.

Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС
Узнать подробнее

В Минэнерго России заверили, что держат работы на АЭС в Ростовской области на контроле.

Читайте также:
В Ростовской АЭС сделали заявление после сбоя на энергоблокеНа Ростовской АЭС назвали причину перебоев со светом на всем юге РоссииМассовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 15 и по 22 июля
#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области напугали дронами и удивили самолетами на маркетплейсе
Сегодня, 16:29
Стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя
Сегодня, 16:24
Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:40
Почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах
Сегодня, 13:37
«Безнадзорные животные умирают»: зоолог рассказал о последствиях жары в Ростове
Сегодня, 13:22
Беспилотники с громкоговорителями пролетели над пляжами в Ростовской области
Сегодня, 13:21