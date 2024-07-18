Ростовские вузы подняли цены на обучение практически на 50%

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В одном из ростовских вузов стоимость обучения выросла в пределах от 5% до 45%. Сильнее всего подняли цены для тех, кто идет учиться на журналистов. Если ранее студенты платили 124 тысячи рублей, то теперь ценник поднялся до 180 тысяч.
Стоимость обучения по направлению «Юриспруденция» теперь составляет 200 тысяч рублей (ранее 176 тысяч рублей), по направлению «Архитектура» — 172 тысячи рублей (ранее 163 тысячи рублей), а по направлению «Реклама и связи с общественностью» — 180 тысяч рублей (ранее 130 тысяч рублей).
Цены выросли и в других учреждениях. Изданию сообщили в одном из вузов, что причиной стал рост трат на реализацию программ высшего образования.
Ранее все марки бензина подорожали в Ростовской области за неделю.