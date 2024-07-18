Ростовские вузы подняли цены на обучение практически на 50%

В одном из ростовских вузов стоимость обучения выросла в пределах от 5% до 45%. Сильнее всего подняли цены для тех, кто идет учиться на журналистов. Если ранее студенты платили 124 тысячи рублей, то теперь ценник поднялся до 180 тысяч.