Веерные отключения электричества начались на Дону из-за экстремальной жары

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
По информации компании, на оборудовании начались серьезные нагрузки из-за экстремального роста температуры. Поэтому приходится принимать меры, чтобы оно не вышло из строя.
«В четверг, 18 июля, ввели графики временного отключения потребителей электрической мощности. При нормализации электрических режимов незамедлительно восстанавливается электроснабжение потребителей», — уточнили в компании.
Добавим, что подобное происходит в области не в первый раз. Ограничения электроснабжения часто вводят в последнее время из-за сильной нагрузки на систему.
Вся эта ситуация становится причиной массовых жалоб от жителей региона.
Добавим, что жителей Ростовской области предупредили также о перебоях с водой в страшную жару.