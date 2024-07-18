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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Веерные отключения электричества начались на Дону из-за экстремальной температуры

Веерные отключения электричества начались на Дону из-за экстремальной жары

18 июля 2024, 09:01
Фото: «Донэнерго»
Веерные отключения электричества начались на Дону из-за экстремальной температуры
В Ростовской области снова начали отключать электричество из-за сильной жары, сообщает «Донэнерго».

По информации компании, на оборудовании начались серьезные нагрузки из-за экстремального роста температуры. Поэтому приходится принимать меры, чтобы оно не вышло из строя.

«В четверг, 18 июля, ввели графики временного отключения потребителей электрической мощности. При нормализации электрических режимов незамедлительно восстанавливается электроснабжение потребителей», — уточнили в компании.

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Добавим, что подобное происходит в области не в первый раз. Ограничения электроснабжения часто вводят в последнее время из-за сильной нагрузки на систему.

Вся эта ситуация становится причиной массовых жалоб от жителей региона.

Добавим, что жителей Ростовской области предупредили также о перебоях с водой в страшную жару.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Отключения#Жара#Происшествия
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