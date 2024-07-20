Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 26 июля

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В понедельник, 22 июля, света не будет на улицах Солидарности, Кржижановского, в переулке Гарибальди.
Во вторник ограничения введут по улицам 26 июня, Волжская, Камская, Щербакова, Арефьева и Лесозащитная. В пятницу это коснется проспекта Буденновский, улицы Тельмана и переулка Островского.
Добавим, что в последнее время в регионе часто проходят веерные отключения электричества из-за страшной жары. Подобные меры помогают не допустить аварийных ситуаций на сетях.
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