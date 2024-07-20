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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 26 июля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 26 июля

20 июля 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе будут отключать электричество, это затронет большое количество улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 22 июля, света не будет на улицах Солидарности, Кржижановского, в переулке Гарибальди.

Во вторник ограничения введут по улицам 26 июня, Волжская, Камская, Щербакова, Арефьева и Лесозащитная. В пятницу это коснется проспекта Буденновский, улицы Тельмана и переулка Островского.

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Добавим, что в последнее время в регионе часто проходят веерные отключения электричества из-за страшной жары. Подобные меры помогают не допустить аварийных ситуаций на сетях.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Электричество#Отключения света#Происшествия
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