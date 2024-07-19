Стало известно, когда дадут электричество в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Из-за аномальной жары в регионе в очередной раз ввели режим временных отключений электроэнергии. Это коснулось сразу нескольких районов и городов.
Подобные отключения позволяют избежать серьезных аварий на оборудовании, но они затрагивают большое число территорий. Теперь власти рассказали, что начать подачу электричества планируется с 20 часов пятницы.
Местных жителей просят сообщать о замеченных повреждениях энергообъектов.
Добавим, что отключения света в области проходят последние несколько дней, что возмущает местных жителей.
Ранее в Минздраве рассказали, сколько ростовчан ежедневно вызывают скорую из-за жары.