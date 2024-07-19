rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Стало известно, когда дадут электричество в Ростовской области

Стало известно, когда дадут электричество в Ростовской области

19 июля 2024, 12:04
Фото: 1MI
Стало известно, когда дадут электричество в Ростовской области

Электричество в Ростовской области могут включить вечером 19 июля

В Ростовской области возобновить подачу электроэнергии могут вечером в пятницу, 19 июля, сообщили в правительстве региона.

Из-за аномальной жары в регионе в очередной раз ввели режим временных отключений электроэнергии. Это коснулось сразу нескольких районов и городов.

Подобные отключения позволяют избежать серьезных аварий на оборудовании, но они затрагивают большое число территорий. Теперь власти рассказали, что начать подачу электричества планируется с 20 часов пятницы.

Веерные отключения электричества начались на Дону из-за экстремальной жары
Узнать подробнее

Местных жителей просят сообщать о замеченных повреждениях энергообъектов.

Добавим, что отключения света в области проходят последние несколько дней, что возмущает местных жителей.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько ростовчан ежедневно вызывают скорую из-за жары.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Отключения#Жара
Подпишитесь
Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов
Сегодня, 09:52
В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога
Сегодня, 09:42
В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»
Сегодня, 09:19
Три трупа нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове
Сегодня, 09:48
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Сегодня, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12