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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Стали известны подробности вооруженного нападения на полицейских в Ростове

Стали известны подробности вооруженного нападения на полицейских в Ростове

22 июля 2024, 13:06
Фото: 1MI
Стали известны подробности вооруженного нападения на полицейских в Ростове

В Ростове назвали подробности вооруженного нападения на полицейских

В Ростове-на-Дону двое мужчин во время задержания напали на полицейских, сообщили в региональном УМВД.

В понедельник, 22 июля, правоохранители попытались задержать двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступлений. При этом ранее они уже были судимы.

Фигуранты оказали вооруженные сопротивление. Тогда сотрудники применили табельное оружие и убили одного из нападавших. Второму удалось скрыться, сейчас идет его розыск.

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Фото: ТГ канал «Че по Ростову»

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося фигуранта», — уточнили в управлении.

Ранее губернатор Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Преступление#Происшествия
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