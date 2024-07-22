Стали известны подробности вооруженного нападения на полицейских в Ростове

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В понедельник, 22 июля, правоохранители попытались задержать двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступлений. При этом ранее они уже были судимы.
Фигуранты оказали вооруженные сопротивление. Тогда сотрудники применили табельное оружие и убили одного из нападавших. Второму удалось скрыться, сейчас идет его розыск.
«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося фигуранта», — уточнили в управлении.
Ранее губернатор Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова.