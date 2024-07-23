В Ростове-на-Дону осудили украинца, воевавшего против ДНР

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
На скамье подсудимых оказался Дмитрий Лисовец, которого задержали в Ростовской области в 2022 году. Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР.
Кроме того, он проходил обучение, чтобы заниматься террористической деятельностью. Когда это стало известно, то в отношении него возбудили уголовное дело.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 16 годам заключения. В апелляции это решение осталось без изменения.
Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.
Ранее суд в Ростове запретил группировку, которая воюет за ВСУ и пытает людей.
До этого в Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов.