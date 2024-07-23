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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Ростове-на-Дону осудили украинца, воевавшего против ДНР

В Ростове-на-Дону осудили украинца, воевавшего против ДНР

23 июля 2024, 12:11
Фото: mil.ru / для иллюстрации
В Ростове-на-Дону осудили украинца, воевавшего против ДНР
В Ростове-на-Дону огласили приговор представителю боевого крыла запрещенной украинской экстремистской организации, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказался Дмитрий Лисовец, которого задержали в Ростовской области в 2022 году. Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР.

Кроме того, он проходил обучение, чтобы заниматься террористической деятельностью. Когда это стало известно, то в отношении него возбудили уголовное дело.

В Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов
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Теперь суд приговорил обвиняемого к 16 годам заключения. В апелляции это решение осталось без изменения.

Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее суд в Ростове запретил группировку, которая воюет за ВСУ и пытает людей.

До этого в Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов.

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#Илья Протвинов#ДНР#Ростов-на-Дону#Украина#УФСБ#Происшествия
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