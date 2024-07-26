Эксперты заявили о высокой политустойчивости в России

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Он отметил, что они впервые сталкиваются с продолжительным процессом мобилизации вокруг лидера. По его словам, избирательные циклы и выборы показывают нормальность и стабильность политической системы.
В целом эксперты отмечают, что действующих губернаторов поддерживают избиратели.
Евгений Минченко, глава холдинга «Минченко консалтинг», рассказал, что эта кампания является одной из самых спокойных, в том числе потому, что сейчас подвергаются тестированию многие главы регионов, которые выдвигаются на второй срок и относятся к призыву губернаторов «новой волны». Он отметил, что почти все они играли роль губернаторов надежды, а сегодня можно сказать, что приобрели опыт. По его словам, все действующие главы идут на выборы в комфортном формате, а оппозиционные партии не стремятся вступать в борьбу. Минченко также предположил, что вероятность того, что все 13 губернаторов будут избраны в первом туре, близка к 100%.
Население внимательным образом следит за действиями властей на местах. Замечается значительная заинтересованность в выборах, а также высокая степень объявленной явки.
Представитель ИНСОМАРа Виктор Потуремский также рассказал о большом желании людей участвовать в выборах.
Он сообщил, что в Кемеровской области существует очень высокий уровень намерения жителей участвовать в выборах, который составляет 72%. Он отметил, что это указывает на внимание к действиям власти и на консолидацию среди граждан. По его словам, 76% опрошенных готовы проголосовать за действующего временно исполняющего обязанности Илью Середюка.
Также стало известно, что 79% жителей Курской области планируют участвовать в выборах, а 83% из них допускают возможность голосования за временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова.
Согласно мнению специалистов, губернаторские выборы 2024 года свидетельствуют о значительной политической стабильности в России. Особенно примечательно, что президент фактически «делегирует» свою легитимность кандидатам на пост губернаторов. Таким образом, не должно возникать вопросов относительно открытости, добросовестности и законности данных выборов, подчеркнул директор Центра политического анализа Павел Данилин.