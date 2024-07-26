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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Эксперты заявили о высокой политустойчивости в России

Эксперты заявили о высокой политустойчивости в России

26 июля 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты заявили о высокой политустойчивости в России
Выборы губернаторов станут первыми после президентской кампании, у которой был высокий уровень консолидации вокруг лидера, сообщил представитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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Выборы

Он отметил, что они впервые сталкиваются с продолжительным процессом мобилизации вокруг лидера. По его словам, избирательные циклы и выборы показывают нормальность и стабильность политической системы.

В целом эксперты отмечают, что действующих губернаторов поддерживают избиратели.

Евгений Минченко, глава холдинга «Минченко консалтинг», рассказал, что эта кампания является одной из самых спокойных, в том числе потому, что сейчас подвергаются тестированию многие главы регионов, которые выдвигаются на второй срок и относятся к призыву губернаторов «новой волны». Он отметил, что почти все они играли роль губернаторов надежды, а сегодня можно сказать, что приобрели опыт. По его словам, все действующие главы идут на выборы в комфортном формате, а оппозиционные партии не стремятся вступать в борьбу. Минченко также предположил, что вероятность того, что все 13 губернаторов будут избраны в первом туре, близка к 100%.

Население внимательным образом следит за действиями властей на местах. Замечается значительная заинтересованность в выборах, а также высокая степень объявленной явки.

Замечается значительная заинтересованность в выборах, а также высокая степень объявленной явки.Замечается значительная заинтересованность в выборах, а также высокая степень объявленной явки.
Замечается значительная заинтересованность в выборах, а также высокая степень объявленной явки.
Фото: 1MI

Представитель ИНСОМАРа Виктор Потуремский также рассказал о большом желании людей участвовать в выборах.

Он сообщил, что в Кемеровской области существует очень высокий уровень намерения жителей участвовать в выборах, который составляет 72%. Он отметил, что это указывает на внимание к действиям власти и на консолидацию среди граждан. По его словам, 76% опрошенных готовы проголосовать за действующего временно исполняющего обязанности Илью Середюка.

Также стало известно, что 79% жителей Курской области планируют участвовать в выборах, а 83% из них допускают возможность голосования за временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова.

Согласно мнению специалистов, губернаторские выборы 2024 года свидетельствуют о значительной политической стабильности в России. Особенно примечательно, что президент фактически «делегирует» свою легитимность кандидатам на пост губернаторов. Таким образом, не должно возникать вопросов относительно открытости, добросовестности и законности данных выборов, подчеркнул директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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#Илья Протвинов#Политика#Общество#Россия#Выборы#Губернаторы
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