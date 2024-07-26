Эксперты заявили о высокой политустойчивости в России

Евгений Минченко, глава холдинга «Минченко консалтинг», рассказал, что эта кампания является одной из самых спокойных, в том числе потому, что сейчас подвергаются тестированию многие главы регионов, которые выдвигаются на второй срок и относятся к призыву губернаторов «новой волны». Он отметил, что почти все они играли роль губернаторов надежды, а сегодня можно сказать, что приобрели опыт. По его словам, все действующие главы идут на выборы в комфортном формате, а оппозиционные партии не стремятся вступать в борьбу. Минченко также предположил, что вероятность того, что все 13 губернаторов будут избраны в первом туре, близка к 100%.