Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
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Updated Сегодня, 18:37
Турчак указал на весомый вклад партии «Единая Россия» в достижение победы президента Путина. С самого начала избирательной кампании партия поставила целью собрать на избирательных участках и в системе дистанционного голосования не менее 30 миллионов избирателей. Для этого привлекали разнообразные инструменты: партийные проекты, мероприятия в рамках народной программы, а также активную работу с активистами и сторонниками партии. Эта задача получила успешное решение, и явка сторонников «Единой России» на выборах составила 31,2 миллиона избирателей. Об этом пишет mkset.ru.
Особое внимание Турчак отвел работе с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды, которое проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.
Турчак напомнил, что доля «Единой России» в общем количестве голосов в поддержку Владимира Путина по всей стране составляет 41%. По его мнению, уникальность итогов президентских выборов заключается не только в явке (77%), но и в качестве голосования (76 миллионов голосов в поддержку Путина). Все эти показатели служат подтверждением высокого доверия граждан Владимиру Путину.
Турчак также подчеркнул, что эти результаты были получены при серьезном внешнем давлении и множестве провокаций, направленных на срыв выборов, как изнутри, так и за пределами страны. В связи с этим он особо отметил подвиг жителей приграничных областей России, которые показали высокую явку, несмотря на обстрелы и провокации, что указывает на высокий уровень их поддержки.
«Единая Россия» также проявила себя на начальном этапе кампании, активно участвуя в сборе подписей и набрав два миллиона подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина от общего числа подписавшихся в 3,5 миллиона. Об этом сообщает сайт ER.ru.
На заседании генсовета также открыли предварительное голосование «Единой России», которое будет проходить с 21 марта по 26 мая в тех регионах, где осенью пройдут выборы разного уровня. Прием заявок на участие начнется с 26 марта.
Как подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, люди проголосовали за уверенное и суверенное развитие страны.
«Высочайшая степень доверия, которую получил на выборах президента России Владимир Владимирович Путин, означает, что абсолютное большинство граждан по зову души и сердца являются соратниками нашего лидера», — отметил он.
По его словам, выборы показали общее понимание необходимости единства на сложнейшем историческом витке.
«Своим волеизъявлением граждане подтвердили свою искреннюю сопричастность в деле защиты, укрепления и благополучного развития нашего Отечества», — подчеркнул глава донской «Единой России».
В работе регионального избирательного штаба Владимира Путина активно участвовали донские единороссы. Партия организовала в регионе единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах. На площадке штаба депутаты, волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии», эксперты и общественники проводили обсуждения стратегических задач развития государства, а также просветительские встречи для молодежи. Отдельным направлением стали акции в поддержку бойцов спецоперации, в том числе изготовление маскировочных сетей и окопных свечей. Непосредственно в дни выборов партийные активисты развернули ситуационный центр для постоянного мониторинга ситуации в масштабах всей области.