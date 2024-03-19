ЕР раскрыла свой вклад в победу Владимира Путина на выборах

Турчак указал на весомый вклад партии «Единая Россия» в достижение победы президента Путина. С самого начала избирательной кампании партия поставила целью собрать на избирательных участках и в системе дистанционного голосования не менее 30 миллионов избирателей. Для этого привлекали разнообразные инструменты: партийные проекты, мероприятия в рамках народной программы, а также активную работу с активистами и сторонниками партии. Эта задача получила успешное решение, и явка сторонников «Единой России» на выборах составила 31,2 миллиона избирателей. Об этом пишет mkset.ru.