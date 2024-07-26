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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Вандалы уничтожили памятный знак-указатель в Ростове-на-Дону

Вандалы уничтожили памятный знак-указатель в Ростове-на-Дону

26 июля 2024, 06:27
Фото: Георгий Багдыков
Вандалы уничтожили памятный знак-указатель в Ростове-на-Дону
Неизвестные повредили памятный знак-указатель «Ростов — Нахичевань-на-Дону», сообщил в соцсетях краевед и писатель Георгий Багдыков.

Знак был установлен в 2023 году в парке имени Вити Черевичкина. Активное участие в этом принимали местные краеведы и общественники.

«Это историческое место мы и решили обозначить памятным знаком. Но у местных вандалов на этот счет оказалось свое личное мнение. Очень больно. Я не знаю, что сказать еще», — прокомментировал писатель.

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Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто разрушил этот знак.

«Не факт, что специально, пьяный схватился и оторвал, надо было из чугуна отливать как минимум», — предположили ростовчане.

«Очень больно, когда ломают что-то сделанное твоими руками или трудом. Но я думаю можно восстановить», — заявил другой пользователь.

Ранее неизвестные разбили стекла в здании администрации Таганрога.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вандалы#Происшествия#Памятный знак
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