Вандалы уничтожили памятный знак-указатель в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Знак был установлен в 2023 году в парке имени Вити Черевичкина. Активное участие в этом принимали местные краеведы и общественники.
«Это историческое место мы и решили обозначить памятным знаком. Но у местных вандалов на этот счет оказалось свое личное мнение. Очень больно. Я не знаю, что сказать еще», — прокомментировал писатель.
Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто разрушил этот знак.
«Не факт, что специально, пьяный схватился и оторвал, надо было из чугуна отливать как минимум», — предположили ростовчане.
«Очень больно, когда ломают что-то сделанное твоими руками или трудом. Но я думаю можно восстановить», — заявил другой пользователь.
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