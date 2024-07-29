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Конный спорт могут убрать из программы Олимпиад из-за возмущений зоозащитников

Конный спорт могут убрать из программы Олимпиад из-за возмущений зоозащитников

29 июля 2024, 08:40
Фото: 1MI
Конный спорт могут убрать из программы Олимпиад из-за возмущений зоозащитников
Крупная зоозащитная организация PETA обратилась в МОК и потребовала убрать конный спорт из программы Олимпиад, пишет newkhakasiya.online.

Поводом для обращения зоозащитников стал скандал вокруг трёхкратной олимпийской чемпионки Шарлотты Дюжарден. Её отстранили от участия в спортивных соревнованиях за жестокое обращение с лошадьми.

Зоозащитники требуют убрать конный спорт из программы Олимпиады. Ранее РЕТА удалось добиться некоторых успехов и из пятиборья исключили конный спорт, заменив его на езду на велосипеде.

Вместе с тем журналисты называют РЕТА достаточно радикальной организацией. В некоторых странах Запада её деятельность хотят запретить. Также самих зоозащитников этой организации обвиняли в жестоком обращении с животными.

Зоозащитники потребовали убрать конный спорт из программы Олимпиады
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Ранее сообщалось, что пловчиха из Ростовской области Юлия Ефимова пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Животные#Зоозащитники#Олимпиада
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