Конный спорт могут убрать из программы Олимпиад из-за возмущений зоозащитников

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Поводом для обращения зоозащитников стал скандал вокруг трёхкратной олимпийской чемпионки Шарлотты Дюжарден. Её отстранили от участия в спортивных соревнованиях за жестокое обращение с лошадьми.
Зоозащитники требуют убрать конный спорт из программы Олимпиады. Ранее РЕТА удалось добиться некоторых успехов и из пятиборья исключили конный спорт, заменив его на езду на велосипеде.
Вместе с тем журналисты называют РЕТА достаточно радикальной организацией. В некоторых странах Запада её деятельность хотят запретить. Также самих зоозащитников этой организации обвиняли в жестоком обращении с животными.
Ранее сообщалось, что пловчиха из Ростовской области Юлия Ефимова пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой.