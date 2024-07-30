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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Ростове и области 30 июля ожидаются мощные грозовые ливни с градом

В Ростове и области 30 июля ожидаются мощные грозовые ливни с градом

30 июля 2024, 04:51
Фото: 1MI
В Ростовской области во вторник, 30 июля, ожидаются дожди с градом, сообщили в региональном УМЧС.

В области объявлено штормовое предупреждение из-за плохой погоды. В течение дня ожидаются ливни с грозой и градом.

Кроме того, может усилиться ветер и достигнуть 24 метров в секунду.

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«Будь внимателен и осторожен. Соблюдай правила личной безопасности», — говорится в предупреждении.

Добавим, что днем температура воздуха составит +28 градусов. Она сохранится на этом же уровне до 1 августа. После этого начнется потепление до +32 градусов.

Ранее режим повышенной готовности вводили в Ростове-на-Дону из-за ливня и града.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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