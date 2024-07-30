В Ростове и области 30 июля ожидаются мощные грозовые ливни с градом

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В области объявлено штормовое предупреждение из-за плохой погоды. В течение дня ожидаются ливни с грозой и градом.
Кроме того, может усилиться ветер и достигнуть 24 метров в секунду.
«Будь внимателен и осторожен. Соблюдай правила личной безопасности», — говорится в предупреждении.
Добавим, что днем температура воздуха составит +28 градусов. Она сохранится на этом же уровне до 1 августа. После этого начнется потепление до +32 градусов.
Ранее режим повышенной готовности вводили в Ростове-на-Дону из-за ливня и града.