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Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону из-за ливня и града

Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону из-за ливня и града

19 июля 2024, 17:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с пятницы действует режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Это решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Комплекс принимаемых мер должен обеспечить безопасность людей.

Дело в том, что в пятницу и субботу в городе ожидаются ливни с грозой и градом. А ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

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«Поручил проверить работу ливнеприемников, наличие ограждений в местах ремонта подземных коммуникаций», — уточнил Логвиненко.

Он попросил водителей быть максимально внимательными во время непогоды. Также не стоит парковать машины под деревьями.

Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Режим повышенной готовности
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