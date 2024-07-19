Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону из-за ливня и града

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Это решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Комплекс принимаемых мер должен обеспечить безопасность людей.
Дело в том, что в пятницу и субботу в городе ожидаются ливни с грозой и градом. А ветер может усилиться до 25 метров в секунду.
«Поручил проверить работу ливнеприемников, наличие ограждений в местах ремонта подземных коммуникаций», — уточнил Логвиненко.
Он попросил водителей быть максимально внимательными во время непогоды. Также не стоит парковать машины под деревьями.
Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.