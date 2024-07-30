Жителя Ростовской области задержали за госизмену

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Подозреваемый выполнял поручения украинских спецслужб. В апреле 2024 года он передал информацию, которая могла бы быть использована против ВС РФ.
Кроме того, он получил указания по созданию взрывного устройства и начал приобретать необходимые материалы. Его задержали, у него нашли устройства связи, которые мужчина использовал для общения с представителями спецслужб.
Теперь по статье о госизмене в отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело. Мужчине грозит длительный срок заключения.
Ранее шпиона из Украины осудили за передачу информации о войсках РФ в зоне спецоперации.
До этого в донском регионе ФСБ задержала пособника украинской разведки.