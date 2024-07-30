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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Жителя Ростовской области задержали за госизмену

Жителя Ростовской области задержали за госизмену

30 июля 2024, 12:14
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области задержали за госизмену
В Ростовской области задержали местного жителя, который помогал украинской стороне, сообщили в региональном УФСБ.

Подозреваемый выполнял поручения украинских спецслужб. В апреле 2024 года он передал информацию, которая могла бы быть использована против ВС РФ.

Кроме того, он получил указания по созданию взрывного устройства и начал приобретать необходимые материалы. Его задержали, у него нашли устройства связи, которые мужчина использовал для общения с представителями спецслужб.

Шпиона из Украины осудили в Ростове за передачу данных о войсках РФ в зоне СВО
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Теперь по статье о госизмене в отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело. Мужчине грозит длительный срок заключения.

Ранее шпиона из Украины осудили за передачу информации о войсках РФ в зоне спецоперации.

До этого в донском регионе ФСБ задержала пособника украинской разведки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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